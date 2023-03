FN: Afghanistan er verdens mest undertrykkende sted for kvinder

Afghanistan er under Talibans styre det "mest undertrykkende land i verden", når det gælder kvinders rettigheder.

Det siger FN onsdag i anledning af kvindernes internationale kampdag.

- Det har været foruroligende at være vidne til den metodiske, overlagte og systematiske indsats for at skubbe afghanske kvinder og piger ud af det offentlige rum, siger lederen af FN's mission i Afghanistan, Roza Otunbayeva.

Afghanistan har i over halvandet år været kontrolleret af den militante talibanbevægelse, der har indført streng islamisk lovgivning.

Det betyder blandt andet, at mange kvinder reelt er begrænset til at opholde sig i deres hjem. Det er forbudt for dem at opholde sig i parker, fitnesscentre og forlystelsesparker. Det er også påkrævet, at de dækker sig til.

Taliban har også fjernet kvinder fra stort set alle dele af arbejdsmarkedet. Nogle bliver betalt en brøkdel af deres gamle løn for at blive hjemme.

Derudover er unge kvinder blevet forbudt at få en universitetsuddannelse.

Omkring 20 kvinder har onsdag holdt en sjælden demonstration i Kabul. Her opfordrer de det internationale samfund til at beskytte afghanske kvinder.

Protester i Afghanistan bliver ofte hurtigt opløst af myndighederne. De er også forbundet med risiko for at blive anholdt eller udsat for vold.

- Det er på tide, at FN tager det afghanske folks skæbne alvorligt, lyder det onsdag i en oplæst udtalelse fra en af demonstranterne.

Taliban overtog magten i Afghanistan 15. august 2021.

Det skete, da gruppen indtog den afghanske hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Afghanistan befinder sig i dag både i en økonomisk og humanitær krise.

Over halvdelen af landets 38 millioner indbyggere er i risiko for at sulte, og næsten fire millioner børn er fejl- eller underernærede.

/ritzau/AFP