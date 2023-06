FN afslutter fredsmission i uroplagede Mali efter et årti

FN's Sikkerhedsråd har besluttet at afslutte en fredsbevarende mission i det vestafrikanske land Mali. Den har ellers har været i gang i et årti.

Afgørelsen er truffet på et møde fredag, hvor Sikkerhedsrådet, der består af 15 lande, enstemmigt har stemt for. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Det betyder, at landene "øjeblikkeligt" begynder at afvikle missionen og trække soldater ud af Mali.

Beslutningen kommer, i forlængelse af at Malis udenrigsminister, Abdoulaye Diop, for to uger siden bad FN om at trække sig ud af landet. Det skulle ske hurtigst muligt.

Ifølge ministeren har missionen ikke været i stand til at håndtere den spændte sikkerhedssituation i landet. Han mener, at FN-missionen bidrager til det modsatte af fred og forsoning.

Missionen er kendt som Minusma, der står for Multidimensional Integrated Stabilization Mission.

- Det lader til, at Minusma selv er blevet en del af problemet med at give næring til spændinger i lokalsamfundene, sagde Abdoulaye Diop den 17. juni ifølge nyhedsbureauet dpa.

FN-missionen i Mali blev oprettet i 2013. Det skete som modsvar til en øget jihadistisk trussel i landet.

I dag består missionen af 12.000 soldater.

Der har længe været konflikt omkring tilstedeværelsen af udenlandske styrker i Mali. Efter to militærkup i landet siden 2020 er det spidset til.

I august sidste år gennemførte Frankrig en varslet tilbagetrækning fra Mali.

Præsident Emmanuel Macron besluttede at trække de franske soldater ud af landet efter uenigheder med militærstyret.

Også Danmark har bidraget til missionen.

Det skete, da Danmark per 31. oktober bidrog med to stabsofficerer. Det fremgik af FN-data med status over de fredsbevarende missioner.

Tidligere har Danmark også ydet bidrag til en franskledet operation kaldet Barkhane i Mali.

Soldaterne blev dog trukket ud igen, efter at Mali i januar 2022 meddelte, at de danske soldater ikke var velkomne.

Ifølge Mali havde Danmark ikke fulgt de nødvendige protokoller. Det blev afvist fra dansk side.

FN's Sikkerhedsråd har 15 medlemmer. Kina, Frankrig, Rusland, Storbritannien og USA er faste medlemmer.

Derudover er Albanien, Brasilien, Ecuador, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Schweiz og De Forenede Arabiske Emirater de nuværende medlemmer.

