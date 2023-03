FN afviser russisk ønske om uafhængig Nord Stream-undersøgelse

FN's Sikkerhedsråd har mandag afvist et russisk forslag om en uafhængig undersøgelse af sabotagen på Nord Stream-gasrørledningerne sidste år.

Kun Rusland, Kina og Brasilien stemte for resolutionsudkastet, mens de resterende 12 medlemmer af Sikkerhedsrådet afstod fra at stemme.

En resolution i FN's Sikkerhedsråd kræver mindst ni stemmer for, og at hverken Rusland, Kina, Frankrig, USA eller Storbritannien, der er permanente medlemmer, nedlægger veto.

Vestlige lande har givet Rusland skylden for eksplosionerne i Østersøen i september sidste år. Omvendt har Kreml anklaget Vesten for at stå bag sabotagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I resolutionsudkastet havde Rusland opfordret til, at der skulle oprettes en kommission, som skulle "gennemføre en omfattende, gennemsigtig og upartisk international undersøgelse af alle aspekter af sabotagen på Nord Stream 1- og 2-gasrørledningerne".

Yderligere havde undersøgelsen til formål at "identificere gerningsmænd, sponsorer, arrangører og medskyldige".

Rusland hævder, at landet er blevet holdt ude af undersøgelser iværksat af Danmark, Sverige og Tyskland - en påstand, alle tre lande afviser.

- Vi har en alvorlig og meget velbegrundet tvivl om objektiviteten og gennemsigtigheden af en række nationale undersøgelser udført af europæiske stater, siger Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han peger på en "tiltagende mistanke" om, at de tre undersøgelser forsøger "at undlade at kaste lys over, hvad der skete" og i stedet "skjule beviser og rydde op på gerningsstedet".

- Efter dagens afstemning mener jeg, at mistanken om, hvem der står bag sabotagen på Nord Stream, er åbenlys, siger Vassilij Nebenzia.

Omvendt udtrykker flere medlemmer af FN's Sikkerhedsråd tillid til Danmark, Sverige og Tyskland, mens de fordømmer det, som de kalder et forsøg fra Rusland på at aflede opmærksomheden fra landets invasion af Ukraine.

/ritzau/AFP