FN afviser russiske anklager om biologisk våbenprogram i Ukraine

Rusland anklager USA og Ukraine for samarbejde, men FN har ikke kendskab til et biologisk våbenprogram.

FN har "ikke kendskab" til et "biologisk våbenprogram" i Ukraine.

Det siger FN's nedrustningschef, Izumi Nakamitsu. Det sker ved et møde i FN's Sikkerhedsråd fredag.

Han advarer til gengæld om, at risikoen for en atomulykke i Ukraine "stiger dag for dag".

Rådet er samlet for at drøfte russiske anklager om, at Ukraine driver biologiske våbenlaboratorier med støtte fra USA.

På mødet gentager den russiske udsending, Vassilij Nebenzia, anklagen - dog uden at fremlægge beviser.

Et sådant samarbejde afviser USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield.

- Ukraine har ikke et program for biologiske våben. USA støtter ikke nogen laboratorier for biologiske våben i Ukraine. Ikke nær Ruslands grænse eller nogen steder, siger hun.

Det er højere grad Rusland, der kan finde på at bruge kemiske eller biologiske våben i Ukraine, siger hun. En påstand, hun ikke fremlægger bevis for.

- Rusland har en historik med at rette falske anklager mod andre lande om overtrædelser, som de selv bedriver, siger Thomas-Greenfield.

Efter en aftale fra 2005 har USA's forsvarsministerium, Pentagon, hjulpet ukrainske offentlige laboratorier med at forbedre sikkerheden omkring farlige sygdomme og teknologi, som bruges til forskning.

Denne indsats er blevet støttet af andre lande. Også af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Rusland har flere gange tidligere i årenes løb beskyldt USA for at udvikle kemiske og biologiske våben.

