FN-agentur advarer om risiko for hjertetilfælde under hedebølge

Den nordlige halvkugle er i den tidlige fase af en eskalerende hedebølge.

Det siger en talsperson for FN-agenturet Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) tirsdag, mens blandt andet Italien er ramt af tårnhøje temperaturer.

I Nordamerika, Asien, Nordafrika og omkring Middelhavet ventes temperaturer over 40 grader celsius "i et vedvarende antal dage".

Det kan give høje nattemperaturer, som øger risikoen for hjertetilfælde og dødsfald.

I nogle områder kan det betyde temperaturer ved midnatstid, som nærmer sig 40 grader.

- Gentagne høje nattetemperaturer er særligt farlige for menneskers helbred, siger John Nairn, ledende rådgiver for ekstrem varme i WMO.

- For kroppen kan ikke komme sig efter den vedvarende varme. Det fører til et øget antal hjertetilfælde og dødsfald.

Nye varmerekorder kan blive sat i de kommende dage, lyder det fra FN-agenturet.

Den nuværende europæiske varmerekord er på 48,8 grader celsius målt på Sicilien i Italien i august 2021. Den globale rekord er 56,7 grader sat i Death Valley i Californien i juli 1913.

- Middelhavshedebølgen er kraftig, men den er intet i sammenligning med den, som har været igennem Nordafrika, siger WMO-rådgiveren Nairn.

- Den udvikler sig i Europa aktuelt. Vi er i de tidlige faser af denne hedebølge.

Tirsdag meldes der om mulige temperaturrekorder i Italien. Sardinien kan blive ramt af temperaturer op mod 47 grader celsius. I adskillige italienske byer kan det blive op mod 40 grader varmt. Og i Lazio-regionen, som tæller Rom, kan det bliver 42 til 43 grader.

Over 60.000 europæere kan have mistet livet i hedebølger sidste år ifølge eksperter.

Internationalt Røde Kors oplyser, at især ældre, spædbørn og personer med kroniske sygdomme er udsatte i varmen. I Italien ringer organisationen blandt andet til ældre for at tjekke, hvordan de har det. Og i Grækenland deler den drikkevand ud.

