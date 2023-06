FN-agentur vedtager budget efter skænderi om LGBT-rettigheder

Efter en strid kamp om benævnelse af LGBT-personer, er det tirsdag aften lykkedes FN's Internationale Arbejderorganisation (ILO) at vedtage et budget for det kommende år.

Budgettet er blev vedtaget med overvældende flertal og indeholder blandt en henvisning til personer, som udsættes for diskrimination og udelukkelse "på baggrund af etnicitet, seksualitet og kønsidentitet".

Netop inklusionen af den sætning har holdt debatten om budgettet i et jerngreb i den seneste uge.

Rosalind Yarde, talskvinde for ILO, forklarede i sidste uge, at de afrikanske lande og Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) ikke ville gå med til at nævne seksualitet og kønsidentitet i budgettets programtekst.

De ord skulle specifikt ikke nævnes i forbindelse med regeringskontorer i deres lande.

De afrikanske og muslimske lande foreslog i stedet en programtekst, hvor sårbare grupper ikke er nævnt. Det blev afvist pure af de europæiske og amerikanske lande, samt nogle af landene i det asiatiske stillehavsområde.

Drøftelserne om programteksten var højspændte og fortsatte i flere dage. Observatører fortæller blandt andet om, at forhandlerne til møderne sad og råbte ad hinanden.

Mandag kom de stridende parter frem til et kompromis om programteksten, og tirsdag er den altså blevet vedtaget.

Trods hård opposition fra især OIC-landene refererer den vedtagne programtekst stadig specifikt til personer, som udsættes for diskrimination og udelukkelse "på baggrund af etnicitet, seksualitet og kønsidentitet".

Rosalind Yarde oplyser dog, at der også er blevet inkluderet en note, som "anerkender de forskellige holdninger til sagen". Hun præciserer dog ikke, hvad der står i noten.

Inden afstemningen tirsdag aften understregede flere vestlige ledere vigtigheden af at stå imod angreb på sprog, der skal beskytte sårbare grupper.

Canadas beskæftigelsesminister, Seamus O'Regan, som selv er homoseksuel, sagde, at ingen menneskers ligestilling er til forhandling.

- Jeg var blevet kastet i fængsel eller dømt til døden, hvis jeg var blevet født i nogle af medlemslandene, der står foran mig.

- Min kærlighed til min mand kommer aldrig nogensinde til forhandling. Jeg vil aldrig lade den blive forhandlet fra mig.

/ritzau/AFP