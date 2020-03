FN beder om historisk stor støtte i kampen mod corona

FN og Unicef håber at indsamle flere milliarder til blandt andet at passe på børn og unge under coronakrisen.

Spredningen af coronavirusset rammer mange verden rundt. Herunder fattige, der i forvejen stod i en meget udsat situation.

Det får nu verdensorganisationen FN til at appellere til verdenssamfundet om en historisk stor støtte på næsten 14 milliarder kroner.

Det er kommet frem på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Af de små 14 milliarder kroner skal cirka 4,4 milliarder kroner gå til FN's børneorganisation, Unicef. Her vil pengene blive brugt på at beskytte børn mod Covid-19, der er den sygdom, som man får af coronavirusset.

Ifølge Karen Hækkerup, generalsekretær i Unicef Danmark, er de 4,4 milliarder kroner det største beløb, som Unicef nogensinde har bedt om.

- Når vi gør det nu, så skyldes det, at vi aldrig har stået i en situation, hvor så mange sårbare børn i verden akut har brug for verdenssamfundets hjælp, siger Karen Hækkerup.

Unicef planlægger at bruge pengene på blandt andet sikring af uddannelse til børn, som på grund af coronapandemien må se langt efter skoleundervisning i øjeblikket.

Derudover skal pengene gå til at forebygge spredning af virusset og sikring af ordentlig hygiejne.

- Vi ved, at mere end tre milliarder mennesker ikke har adgang til håndvask.

- Og når man forestiller sig, hvor meget smittespredning der vil være, hvis vi ikke vasker hænder, og der i forvejen er utroligt dårlige sundhedssystemer, så må vi desværre forudsige, at store dele af verden og i særdeleshed den tredje verden vil blive ekstremt hårdt ramt, siger Karen Hækkerup.

Af de 4,4 milliarder kroner vil Unicef sende mere end halvdelen til Afrika.

Mere præcist er cirka 2,75 milliarder kroner møntet på at hjælpe afrikanske børn.

- Afrika er et kæmpe kontinent, hvor der bor rigtig mange mennesker.

- Det er rigtig mange mennesker, der i forvejen er præget af blandt andet underernæring, konflikter og klimaforandringer.

- Så når der kommer en coronapandemi oveni, så ved vi bare, at det er der, hvor det kommer til at være allergrimmest, siger Karen Hækkerup.

Sammen med FN og det andet underorgan WHO håber Unicef på økonomisk støtte fra eksempelvis store samarbejder som EU, lande og enkeltpersoner.

Coronavirusset har på få måneder spredt sig til næsten alle lande i verden.

Globalt er langt over 400.000 personer nu blevet konstateret smittet med virusset. Samlet er der registreret næsten 20.000 dødsfald hos personer, som bar rundt på virusset.

På den positive side er mere end 110.000 personer blevet raske igen efter at have været smittet, viser tal fra Johns Hopkins University.

/ritzau/