FN behøver øjeblikkeligt milliarder for at bekæmpe covid-19

FN's generaldirektør siger, at WHO behøver 220 milliarder kroner, heraf 94 milliarder der skal falde straks.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer medlemslandene til at bidrage med yderligere 35 milliarder dollar (220 milliarder kroner) til WHO til støtte for udvikling af vacciner, behandlinger og diagnosticering af covid-19.

Foreløbig er der kun kommet tre milliarder dollar ind til WHOs' program med navnet ATC-Accelerator.

Guterres siger, at der alene de næste tre måneder behøves bidrag på 15 milliarder (94 milliarder kroner) til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- Men vi behøver nu yderligere 35 milliarder dollar til at gå videre fra "opstart" til "opskalering og virkning", siger han på et onlinemøde.

- Disse tal dækker over et ægte hastende behov. Uden en indsprøjtning på 15 milliarder dollar over de næste tre måneder med øjeblikkelig start, så vil vi miste mulighedernes åbne vindue, mener Guterres.

Mange lande når ikke det mål, der er sat for dem. Derimod har EU, Japan, Storbritannien og USA indgået deres egne aftaler med mulige producenter af en vaccine mod covid-19.

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, lover støtte. Hun gav allerede i august løfte om et europæisk bidrag på 400 millioner euro til det et vaccineprogram, der kendes som Covax.

- Det er svært at finde en mere tvingende investeringssag. EU-Kommissionen vil forblive dybt og helt ud forpligtet over for et succesfuldt ATC-Accelerator, siger hun.

- Verden behøver det, alle behøver vi det.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gentager sin opfordring om at optrappe de kliniske forsøg med en vaccine.

Medicinalfirmaet AstraZeneca måtte i denne uge sætte sit arbejde med at færdigudvikle en vaccine på pause, efter at en britisk forsøgsperson var blevet syg.

Det sker er sket under et såkaldt fase 3-forsøg, hvor op mod 60.000 personer deltager.

Men arbejdet vil fortsætte, lige så snart det anses for sikkert at gå videre, siger AstraZenecas topchef, Pascal Soriot.

