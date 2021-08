FN bekymret over kvinder og pigers fremtid i Afghanistan

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer Taliban og alle andre parter til at udvise fuld tilbageholdenhed i Afghanistan for at beskytte liv.

Det sker i en erklæring søndag aften.

– Jeg er meget bekymret over situationen i Afghanistan og opfordrer på det kraftigste Taliban og alle andre til at udvise den største tilbageholdenhed for at beskytte liv og sikre, at humanitære behov opfyldes, siger António Guterres.

Særligt er generalsekretæren bekymret over kvinderne og pigerne i landet, lyder det.

- Jeg er særligt bekymret over fremtiden for kvinder og piger, hvis hårdt tjente rettigheder skal beskyttes, siger FN-chefen i en erklæring.

En talsmand fra Taliban lovede tidligere søndag ifølge BBC, at piger under et nyt islamistisk styre fortsat vil kunne gå i skole og studere, hvis de dækker deres ansigt til. De vil også kunne forlade deres hjem.

Det havde piger og kvinder ikke lov til under Talibans styre fra 1996 til 2001.

Søndag erkendte den afghanske præsident Ashraf Ghani, at Taliban havde vundet. Hans udtalelse kom, efter at han havde flygtet fra landet. Flugten var nødvendig for at forhindre blodsudgydelse, sagde han.

Taliban har generobret Afghanistan, 20 år efter at USA og allierede styrker gik ind i landet. Bevægelsen overtog kontrollen over Kabul søndag, mindre end to uger før den frist, der blev fastsat af USA's præsident Joe Biden for at fuldføre tilbagetrækning af amerikanske tropper i landet.

Mandag klokken 16 mødes FN's Sikkerhedsråd for at diskutere situationen i Afghanistan. Mødet finder sted efter anmodning fra Norge og Estland.

/ritzau/Reuters