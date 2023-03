FN: Belarus begår forbrydelser mod menneskeheden

Menneskerettighedskrænkelser i Belarus er så grove, at de kan betegnes som "forbrydelser mod menneskeheden". Det skriver FN i en ny rapport.

Rapporten fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder omhandler en periode fra optakten til det stærkt omstridte præsidentvalg den 9. august 2020 og de efterfølgende måneder, hvor demonstrationer og protester blev brutalt undertrykt.

Præsidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko, som er en nær allieret af den russiske præsident, Vladimir Putin, blev beskyldt for at have givet ordre til massiv valgsvindel for at sikre sig et genvalg for sjette gang.

Lukasjenko-regimet hævder, at vestlige lande har støttet oppositionen og de omfattende demonstrationer, der fulgte i kølvandet på præsidentens påståede valgsejr. Hundredvis af demonstranter, som demonstrerede mod valgsvindel, blev tilbageholdt og banket af politifolk.

FN-rapporten siger, at "der er tilstrækkeligt med materiale til at vise systematiske, udbredte og grove krænkelser af menneskerettighederne i Belarus".

- Nogle af disse krænkelser synes også at kunne karakteriseres som forbrydelser mod menneskeheden, hedder det.

De belarusiske myndigheder og navnlig landets sikkerhedstjeneste har ifølge rapporten udøvet "omfattende, unødvendig brug af magt helt ude af proportion".

Volden og menneskerettighedskrænkelserne synes ifølge FN at have været en del af en volds- og undertrykkelseskampagne.

Den belarusiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja blev tidligere i denne måned idømt 15 års fængsel in absentia.

Svetlana Tikhanovskaja er i øjeblikket i eksil i Litauen og er derfor blevet dømt in absentia. Det betyder, at hun ikke selv har været til stede i retten.

Hun er blevet dømt for forræderi og for at ville tiltvinge sig magten i landet.

Svetlana Tikhanovskaja overtog posten som oppositionsleder fra sin mand, Sergej Tikhanovskij, da han blev fængslet før valget i 2020.

Han blev året efter idømt 18 års fængsel.

Dommen til Svetlana Tikhanovskaja kommer få dage efter en dom til den hviderussiske nobelprismodtager, Ales Bjaljatski.

Bjaljatski blev fredag idømt ti års fængsel for indsmugling af penge til Hviderusland og for at finansiere demonstrationer.

/ritzau/AFP