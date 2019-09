FN-chef åbner topmøde ved at erklære klimaet i nødtilstand

En lang række af verdens stats- og regeringschefer er mandag samlet til klimatopmøde i New York.

FN's generalsekretær, António Guterres, kalder ved åbningen af topmøde i New York de globale klimaforandringer for en "nødsituation".

- Klimakrisen er skabt af os selv, og den skal løses af os selv, påpeger Guterres.

Formålet med at indkalde verdens ledere er at få dem til at skærpe deres klimaplaner. De nuværende er slet ikke tilstrækkelige til at bremse den globale opvarmning.

- Nødsituationen for klimaet har bragt os i et kapløb, som vi er ved at tabe. Men det er også et kapløb, som vi kan vinde, siger den portugisiske generalsekretær.

- Dette er ikke et klimatopmøde med snak. Vi har snakket nok. Det er ikke et klimatopmøde med forhandlinger, for vi kan ikke forhandle med naturen. Dette er et handlingens klimatopmøde, siger han.

Generalsekretæren håber at kunne udnytte et momentum fra den voksende globale klimabevægelse, hvor særligt unge mennesker kræver politisk handling.

Så sent som fredag var millioner af mennesker på gaden verden over for at demonstrere i klimaets navn.

Senest næste år skal verdens lande ifølge Parisaftalen indsende nye klimamål. Ifølge FN's egne tal har 59 nationer på nuværende tidspunkt signaleret, at de vil lave mere ambitiøse mål.

Samtidig har 66 regeringer i forbindelse med topmødet givet tilsagn om at være CO2-neutrale senest i 2050. Det er også Danmarks målsætning.

At være CO2-neutral betyder ikke nødvendigvis, at landene til den tid ikke udleder CO2. Men hvis de gør, så skal de trække den klimaskadelige gas ud af atmosfæren - eksempelvis ved at plante træer eller benytte ny teknologi.

