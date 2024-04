FN-chef advarer om fare for ødelæggende konflikt efter angreb

Efter Irans angreb mod Israel er det tid til at deeskalere og udvise maksimal tilbageholdenhed.

Sådan lyder det fra FN's generalsekretær, António Guterres, skriver Reuters.

Irans angreb, der blev iværksat lørdag aften, omfattede over 300 missiler og droner.

Tidligere søndag sagde den israelske udenrigsminister, Israel Katz, at Israel overvejer nøje, hvad der nu skal ske.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mellemøsten er på kanten. Befolkningen i området står over for en reel fare for en ødelæggende fuldskala konflikt. Nu er det tid til at desarmere og deeskalere, lød det fra Guterres på et møde i FN's Sikkerhedsråd søndag.

Her gjorde han det også klart, at hverken Mellemøsten eller verden "har råd til mere krig", skriver AFP.

Irans angreb kom, efter at landets konsulat i Damaskus i Syrien blev ramt af et luftangreb 1. april.

Flere blev dræbt, herunder to topofficerer fra Irans Revolutionsgarde. Iran havde sagt, at det ville gengælde angrebet, som det har givet Israel skylden for.

Israel har hverken be- eller afkræftet, at landet har noget med det at gøre.

Ifølge landets militær blev 99 procent af de mange droner og missiler afværget i det iranske angreb.

I FN siger USA's viceambassadør, Robert A. Wood, at Iran vil blive holdt ansvarlig, hvis det "tager affære" mod USA eller igen mod Israel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover lyder det, at Sikkerhedsrådet er forpligtet til ikke at lade Irans handlinger gå ubesvarede hen. Derudover skal rådet klart fordømme Irans "aggressive" handlinger, siger Wood ifølge Reuters.

Israels krigskabinet, som blandt andre premierminister Benjamin Netanyahu er en del af, har mødtes søndag og ventes at mødes igen for yderligere drøftelser, har Reuters tidligere skrevet.

Israelske embedskilder har oplyst til nyhedsbureauet, at kabinettet er splittet, når det gælder landets modsvar på Irans angreb.

Ifølge kilderne går et flertal i kabinettet ind for, at der kommer et modsvar.

Men de er uenige i timingen, og hvilken skala det skal være i.

/ritzau/