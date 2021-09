FN-chef beder USA og Kina sætte sig ned og tale sammen

FN-chefen beder USA og Kina om at skifte kurs. Deres rivalisering skal løses ved at tale sammen, mener han.

- Jeg frygter, at verden bevæger sig i retning af to forskellige slags økonomier, handel, økonomiske og teknologiske regler, siger FN's generalsekretær, António Guterres, på FN's talerstol ved generalforsamlingen i FN-bygningen i New York.

- To forskellige tilgange til udvikling af kunstig intelligens, og ultimativt to forskellige militære og geopolitiske strategier.

- Det er opskriften på ballade. Det vil være langt mindre forudsigeligt end Den Kolde Krig. Vi har brug for samarbejde for at genoprette tillid og inspirere håb, lyder Guterres' besked til USA og Kina.

- Vi har brug for dialog. Vi har brug for forståelse.

Guterres har åbnet talerækken af verdenslederne, som i de næste dage skal fortælle resten af verden, hvilket syn de har på den internationale situation.

Mange ledere er i New York, andre taler via videolink.

USA's præsident, Joe Biden, skal for første gang tale ved FN's Generalforsamling som præsident. Det sker senere tirsdag.

Xi Jinping, Kinas præsident, ventes også at tale tirsdag via videolink.

/ritzau/AFP