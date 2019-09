FN-chef efter topmøde: Vi kan vinde klimaræset

Klimatopmøde resulterede i stribevis af nye initiativer, men CO2-syndere holdt igen med konkrete planer.

Der er sket klare fremskridt på mandagens klimatopmøde. Og selv om der er lang vej endnu, er der håb forude i forhold til at begrænse den globale opvarmning.

Sådan lyder budskabet fra FN's generalsekretær, António Guterres, i den afsluttende tale på topmødet i New York.

- Vi kan vinde dette kapløb, siger han natten til tirsdag dansk tid.

Generalsekretæren havde indkaldt verdens stats- og regeringschefer, erhvervsledere og private investorer til topmødet for at sætte mere fart i den grønne omstilling.

De skulle levere konkrete planer og ikke "flotte taler", lød opdraget.

Guterres mener, at missionen er lykkedes.

- Det skulle være et topmøde med handlingsplaner.

- Jeg takker jer for at have leveret dem, lyder det.

Portugiseren fremhæver stribevis af initiativer, der er blevet lanceret under og op til mødet.

Nogle af dem er nye, andre er vokset i omfang. Samtidig har flere lande annonceret, at de øger deres bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne.

Der var dog ingen af de lande, som udleder mest CO2, der kom med nye konkrete klimamål på mødet.

Til gengæld har 70 lande ifølge Guterres givet tilsagn om, at de senest næste år vil fremlægge mere ambitiøse klimaplaner. 77 lande har "forpligtet" sig til at være klimaneutrale i 2050, fortæller han.

- Men vi har stadig lang vej endnu. Vi er der ikke endnu. Der skal meget mere til for at nå klimaneutralitet i 2050 og for at sikre, at opvarmningen ikke overstiger 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede, siger Guterres.

Ifølge klimaaftalen fra Paris skal verdens lande begrænse opvarmningen til 1,5-2 grader i forhold til den tidlige industrialisering i 1800-tallet.

Hvis muligt skal det tilstræbes at holde stigningen på 1,5 grader.

Den første grad er allerede opbrugt. Videnskaben peger på, at vi i øjeblikket har kurs mod en temperaturstigning på godt tre grader.

