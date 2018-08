FN-chef: FN bør alvorligt overveje rohingya-rapport

Det er afgørende at placere et ansvar, hvis de etniske grupper i Myanmar skal kunne forsones, siger Guterres.

Der bør ses med alvor på en ny FN-rapport om Myanmar. Rapporten anbefaler, at Myanmars hærchef og flere af landets generaler stilles for en domstol for forsøg på folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, i FN's Sikkerhedsråd tirsdag aften.

Han tilføjer, at det er afgørende at placere et ansvar, hvis der skal ske reel forsoning mellem Myanmars etniske grupper.

Sikkerhedsrådet er tirsdag aften samlet for at drøfte situationen i Myanmar. Omkring 700.000 rohingya-muslimer er drevet på flugt i løbet af et år.

- Jeg mener, at denne rapports konklusioner og anbefalinger fortjener alvorlig overvejelse af alle relevante FN-organer, siger Guterres.

FN-rapporten blev præsenteret mandag. Her anbefales det, at sagen overgives til Den Internationale Straffedomstol (ICC). Alternativt at der oprettes en særdomstol til at retsforfølge de pågældende.

Generalsekretæren undlod at anvende ordet folkedrab, som FN-rapporten nævner.

Guterres tilføjer, at det er tydeligt, at det endnu ikke er muligt for de hundredtusinder af fordrevne rohingyaer at vende tilbage til deres landsbyer i delstaten Rakhine i Myanmar.

Han opfordrer Sikkerhedsrådet til at lægge pres på Myanmar for at sikre, at FN får adgang til området.

- Der er ingen undskyldning for at forsinke søgningen efter en værdig løsning, som tillader folk at vende tilbage i sikkerhed og værdighed, i overensstemmelse med internationale standarder og menneskerettigheder, siger han.

Omkring 700.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmars vestlige delstat Rakhine til Bangladesh, siden hæren for præcis et år siden indledte en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal.

Mange flygtninge har fortalt om drab, massevoldtægter og nedbrændinger af hele landsbyer.

I rapporten rettes også skarp kritik mod Myanmars civile leder, Aung San Suu Kyi. Hun modtog i 1991 Nobels fredspris for sin frihedskamp under det daværende militærstyre.

Suu Kyi har "ikke brugt sin etablerede position som leder af regeringen eller sin moralske autoritet til at dæmme op for eller forhindre de løbende begivenheder", lyder det fra de eksperter, der har skrevet rapporten.

/ritzau/Reuters