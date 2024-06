FN-chef fordømmer israelsk angreb på flygtningekvarter

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer torsdag aften et israelsk angreb på en af UNRWA's skoler i Nuseirat i Gazastriben.

Det siger FN-talsperson Stéphane Dujarric ifølge nyhedsbureauet AFP.

UNRWA er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten.

Al-Aqsa-hospitalet i Gazastriben oplyste tidligere torsdag, at det har modtaget 37 lig efter angrebet på flygtningekvarteret Nuseirat.

Angrebet fandt sted natten til torsdag.

Dujarric siger, at omkring 6000 mennesker opholdt sig på området, da det blev angrebet.

- Han (Guterres, red.) understreger, at FN-områder er ukrænkelige, også under væbnet konflikt, og må beskyttes af alle parter, siger Dujarric.

- Generalsekretæren opfordrer alle parter til at respektere og beskytte civile.

Natten til torsdag, kort efter klokken 03.00 dansk tid, oplyste Israels forsvar (IDF) ifølge nyhedsbureauet AFP, at det havde gennemført et dødeligt angreb mod den FN-drevne skole, som det mener, er tilholdssted for Hamas.

Jagerfly "udførte et præcist angreb mod et tilhodssted for Hamas, som lå inde i en UNRWA-skole i Nuseirat-området," lød det i en udtalelse fra IDF.

Konflikten mellem Hamas og Israel blussede for alvor op igen, efter at Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

Ifølge en israelsk optælling blev 1200 mennesker dræbt af den væbnede palæstinensiske bevægelse, og 251 mennesker blev bortført og bragt til Gazastriben, hvor mange stadig sidder som gidsler.

Den israelske regering har siden svoret, at den agter at tilintetgøre Hamas og har næsten uafbrudt angrebet Gazastriben siden.

Ifølge lokale sundhedsmyndigheder i Gazastriben, som er under Hamas' kontrol, har flere end 36.000 mennesker mistet livet i angrebene.

/ritzau/