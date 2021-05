FN-chef: Helvede på jord er livet for Gazas børn

Dødstallet i Gaza er steget til 232, oplyser ministerium. Israels sikkerhedskabinet drøfter mulig våbenhvile.

Det diplomatiske pres er øget på Israel og Hamas for at indgå våbenhvile efter 11 dages kampe.

Israels sikkerhedskabinet mødes klokken 18.00 dansk tid for at drøfte en mulig våbenhvile. Det oplyser kilder i regeringen.

Raketangrebene fra Gaza mod Israel er taget til i styrke torsdag eftermiddag.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, der deltager i aftenens møde sammen med regeringens sikkerhedsansvarlige, sagde tidligere torsdag, at Israel vil fortsætte de militære operationer, indtil der er "genoprettet ro og sikkerhed" for israelerne.

Imens fortsatte luftangrebene mod Gaza.

I den sydlige grænseby Rafah forvandlede israelske kampfly torsdag flere bygninger til støv og murbrokker, og ambulancerne kørte i pendulfart for at hente de sårede.

Dødstallet i Gaza er torsdag steget til 232, meddeler det palæstinensiske sundhedsministerium. Omkring 1900 er såret.

I FN siger generalsekretær António Guterres torsdag i en udtalelse, at kampene må stoppe omgående. Han kalder de fortsatte blodsudgydelser mellem Hamas og Israel for "uacceptable"

- Hvis der er et helvede på jord, er det livet for børnene i Gaza, tilføjer Guterres.

Lidt over en fjerdedel af de dræbte i Gaza - 65 i alt - er børn, oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Ifølge det israelske militærs opgørelser er mindst 160 medlemmer af Hamas og den militante gruppe Islamisk Jihad dræbt, skriver avisen Times of Israel. Militæret beskylder Hamas for at underrapportere sine egne tab.

På israelsk side er 12 mennesker dræbt, heriblandt to børn.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, talte torsdag i telefon med den palæstinensiske leder på Vestbredden, Mahmoud Abbas. Begge opfordrer Hamas og Israel til at indgå en våbenhvile.

Merkels udenrigsminister, Heiko Maas, der er i Israel torsdag, udtrykker tysk solidaritet med Israel. Men han opfordrer ligeledes til at stoppe kampene.

- Antallet af ofre stiger hver dag, og det bekymrer os meget, siger Maas.

De 193 medlemslande i FN's Generalforsamling mødtes torsdag for at drøfte konflikten.

USA's præsident, Joe Biden, opfordrede onsdag i et opkald til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til en "betydelig deeskalering i dag".

En sikkerhedskilde i Egypten - der fungerer som mægler mellem Israel og Hamas - har sagt, at parterne i princippet er blevet enige om en våbenhvile, men at detaljerne fortsat forhandles på plads i hemmelighed.

/ritzau/AFP