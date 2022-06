FN-chef kalder britisk Rwanda-plan katastrofal og helt forkert

Både i FN og Amnesty International er der frygt for, at britisk plan kan påvirke hele asylsystemet negativt.

FN's flygtningechef, Filippo Grandi, er stærkt kritisk over for Storbritanniens plan om at sende asylansøgere til Rwanda.

- Vi mener, at det her er helt forkert. Af så mange forskellige årsager.

- Den præcedens, som det her skaber, er katastrofal for et koncept, som man skal være fælles om, som asyl, siger han.

Flygtningechefens kritik falder, nærmest samtidig med at en britisk appeldomstol mandag har givet grønt lys til, at de første asylansøgere kan sendes med fly fra Storbritannien til Rwanda tirsdag.

Efter planen skal det første fly forlade en unavngiven lufthavn med 31 asylansøgere tirsdag.

Der er imidlertid tvivl om, hvorvidt de alle bliver sendt afsted.

Ngo'en Care4Calais skriver mandag på Twitter, at 23 af de personer, der ifølge planen skulle flyve tirsdag, har fået aflyst deres billetter, men at de resterende 8 stadig står til at blive sendt afsted tirsdag.

Premierminister Boris Johnsons regering meddelte i april, at man ville sende nogle af de personer, der søger asyl i Storbritannien, til det centralafrikanske land.

Planen er blevet mødt af kritik både fra Johnsons eget konservative parti, modstandere og ngo'er.

Den britiske regering argumenterer for, at strategien vil forhindre migranter i at krydse Den Engelske Kanal i små og farlige både ved hjælp af menneskesmuglere.

Den forklaring giver FN's flygtningechef ikke meget for.

- Storbritannien siger, at landet gør det for at redde folk fra farlige ture. Lad mig betvivle det en smule.

- At redde folk fra farlige ture er godt. Det er helt bestemt godt. Men er det den rette måde at gøre det på? Det tror jeg ikke, siger han.

Ngo'en Amnesty International, der kæmper for menneskerettigheder, opfordrer den britiske regering til at gentænke planen.

- At udvise personer, der søger asyl, til Rwanda er uansvarligt, hjerteløst og en katastrofe undervejs.

- Den britiske regering er så langt væk fra virkeligheden og mangler medmenneskelighed i en grad, som gør, at den ikke bare ødelægger asylsystemet, men også personers liv, siger Sacha Deshmukh, som er Amnesty-chef i Storbritannien, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/AFP