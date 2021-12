FN-chef kalder retssag mod Aung San Suu Kyi for fup

Dommene til Myanmars tidligere politisk leder, Aung San Suu Kyi, møder fordømmelse fra internationalt hold.

Den 76-årige tidligere vinder af Nobels fredspris er blevet idømt fire års fængsel i en retssag bag lukkede døre.

Det fortalte militærstyret, der overtog magten i Myanmar i februar i år, mandag.

Aung San Suu Kyi er blevet idømt to års fængsel for at opildne til oprør mod militæret og yderligere to år for at bryde landets coronaregler.

Også hendes partifælle Win Myint, der var præsident frem til februar, er idømt samme straf for samme lovbrud.

Men fængselsdommene er udelukkende "politisk motiverede". De baserer sig på en fupretssag afholdt af militærstyret i Myanmar.

Det siger Michelle Bachelet, FN's menneskerettighedschef, i en udtalelse ifølge Reuters.

- Militæret prøver at bruge domstolene til at at fjerne al politisk modstand, lyder det fra Bachelet.

Domfældelsen "lukker endnu en dør til politisk dialog" i Myanmar, siger hun yderligere.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, anklager også styret for at gå efter demokratisk valgte ledere.

- EU fordømmer på det kraftigste denne politisk motiverede afgørelse, siger Josep Borrell ifølge Reuters.

Også den britiske udenrigsminister, Liz Truss, har kritiseret dommene, der faldt mandag.

Hun kalder dem "endnu et forfærdeligt forsøg" på at lukke ned for modstanden i landet, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Storbritannien opfordrer regimet til at løslade politiske fanger, indgå i dialog og tillade en tilbagevenden til demokrati. Vilkårlig fængsling af valgte politikere risikerer kun at skabe mere uro, udtaler Liz Truss.

Aung San Suu Kyi var leder af regeringspartiet Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), der vandt parlamentsvalget i Myanmar sidste år.

Men 1. februar i år overtog militæret magten i landet efter udokumenterede påstande om valgfusk.

De anklager, Aung San Suu Kyi er blevet dømt for mandag, er blot to ud af mindst 12 sager imod hende.

Der venter blandt andet tiltaler for korruption og ulovlig import af walkie-talkier.

Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne.

/ritzau/