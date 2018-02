FN-chef minder papuanere om ansvar for flygtninge i lejre

Højkommissær minder under besøg i Papua Ny Guinea om, at landet har ansvar for flygtninge i berygtede lejre.

Papua Ny Guinea har et ansvar for at opretholde menneskerettighederne for de flygtninge, som Australien sender til landet. Det mener FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Højkommissæren besøgte torsdag Papua Ny Guinea.

Cirka 600 mænd blev i november forflyttet fra en flygtningelejr, der blev drevet af Australien, til tre transitcentre på øen Manus i Papua Ny Guinea.

Det skete, efter at en lokal domstol havde afgjort, at flygtningelejren var forfatningsstridig.

Flygtningene har udtrykt frygt for, at den lokale befolkning skal forvolde dem skade. De beskylder også Australiens og Papua Ny Guineas myndigheder for ikke at sørge for, at de får lægehjælp.

- Regeringen har en forpligtelse for at sikre, at disse mennesker, som er på deres territorium, har adgang til basale nødvendigheder. Og at de har adgang til tilstrækkelig mad og husly, siger Ravina Shamdasani, højkommissærens talskvinde.

