FN-chef opfordrer til beskyttelse af kvinder under lockdown

På verdensplan er der sket en markant stigning i vold mod kvinder i hjemmet de seneste uger, siger FN-chef.

FN's generalsekretær opfordrer regeringer over alt i verden til at beskytte kvinder som en del af deres reaktion på den dødbringende coronaviruspandemi.

- For mange kvinder og piger lurer truslen der, hvor de ellers burde være sikrest. I deres egne hjem, siger António Guterres i en video frigivet med undertekster på flere sprog.

- I løbet af de seneste uger, efterhånden som det økonomiske og sociale pres er vokset, har vi set en rædselsvækkende stigning i vold i hjemmet på globalt plan, siger Guterres.

- Jeg opfodrer alle regeringer til at tage forebyggende skridt og sikre, at vold mod kvinder i hjemmet bliver en central del af deres nationale handlingsplaner for Covid-19.

/ritzau/AFP