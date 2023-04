FN-chef advarer om katastrofal udvidelse af konflikt i Sudan

Situationen i det konfliktramte Sudan i det nordøstlige Afrika bliver fortsat værre.

Sådan lyder det fra FN's generalsekretær, António Guterres, på et møde for FN's Sikkerhedsråd mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Volden skal stoppe. Det risikerer at blive en katastrofal storbrand i Sudan, som kan opsluge hele regionen og videre, siger han og gør det samtidig klart, at FN ikke har i sinde at forlade det konfliktramte land

Det er en magtkamp mellem to generaler, der har ført til blodig konflikt.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i 2021. Men forholdet mellem parterne har udviklet sig til en magtkamp.

Siden kuppet for halvandet år siden har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.

I centrum står altså general Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

Mindst 427 mennesker er blevet dræbt og mere end 3700 såret, skriver AFP med henvisning til FN-organer.

- Vi må alle gøre alt, hvad der står i vores magt for at trække Sudan tilbage fra kanten af afgrunden, siger António Guterres og gentager sin opfordring til en våbenhvile.

- Vores forpligtelse er over for det sudanesiske folk til støtte for deres ønsker om en fredelig og sikker fremtid. Vi står sammen med dem i denne forfærdelige tid.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, oplyste ifølge AFP tidligere mandag, at flere end 1000 EU-borgere er blevet evakueret foreløbigt.

Evakueringerne har fundet sted i løbet af weekenden.

- Det har været en kompleks operation, og det har været en succesfuld operation, har Borrell udtalt.

Senest har Danmark evakueret 15 borgere fra Sudan natten til mandag. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) oplyst.

Blandt de europæiske lande, der har evakueret deres statsborgere, er også Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig.

Diplomater fra USA og Storbritannien har også forladt landet.

