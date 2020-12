FN-chef slår alarm om mulige drab på flygtninge fra Eritrea

Flygtningehøjkommissær hører bekymrende meldinger fra Tigray, der kan være alvorlige brud på folkeretten.

FN's flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi, har fået et "overvældende" antal meldinger om, at flygtninge fra Eritrea er blevet dræbt i den konfliktramte region Tigray i Etiopien.

Et stort antal flygtninge fra Eritrea har søgt tilflugt i nabolandet og har boet i lejre i Tigray.

Ifølge andre rapporter er eritreiske flygtninge blevet bortført eller tvunget tilbage til Eritrea i løbet af den seneste måned.

- Hvis det bekræftes, vil det udgøre et alvorlig brud på folkeretten, siger Grandi i en meddelelse.

FN og internationale hjælpeorganisationer siger, at de er blevet nægtet adgang til de omkring 96.000 flygtninge, der er registreret i Tigray-regionen.

Kampene har også gjort det yderst usikkert at være i området. Titusindvis er flygtet fra regionen.

Fredag morgen meddelte Dansk Flygtningehjælp, at tre af organisationens etiopiske ansatte har mistet livet i Tigray.

Tusindvis af mennesker menes at være blevet dræbt i den konflikt, der har raset i de seneste uger.

Kampene brød ud 4. november, hvor Etiopiens regering indledte en militær offensiv i Tigray. Det skete efter et angreb på militæret i den nordlige region, som styres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Mange af de flygtninge, der boede i lejre i Tigray-regionen, er flygtet fra kampene og har søgt tilflugt i den etiopiske hovedstad, Addis Ababa.

Men fredag har Etiopiens regering meddelt, at flygtningene nu bliver sendt retur til lejrene i Tigray.

Regeringen siger, at de styrker, der kæmper for TPLF, nu er nedkæmpet, og at det er sikkert for flygtningene at vende tilbage.

Men en kvinde, der er flygtet fra Eritrea, fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at indbyggerne i Tigray er meget fjendtligt indstillet over for eritreerne.

- Nogle mennesker fra Tigray tævede min mand, siger hun.

Indbyggerne i Tigray beskylder Eritrea for at sende soldater til Etiopien for at hjælpe med at bekæmpe TPLF. Det har begge lande afvist.

- Folk der sagde: "Jeres land kommer her og angriber os. Så vi vil også dræbe jer". Vi blev så bange, fortæller den kvindelige flygtning.

Frankrig, USA, Tyskland og andre lande vil drøfte den humanitære situation i Tigray ved et møde i FN's Sikkerhedsråd mandag.

/ritzau/Reuters