FN-chef: Syrien planlægger den næste apokalypse

Nu er det Østghouta. Efter det vil andre rammes af styrets tilsigtede apokalypse, siger FN's menneskeretschef.

Når syriske regeringsstyrker er færdige med den igangværende operation i Østghouta, venter en ny "apokalypse" et andet sted i Syrien.

Det siger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein, i sin årlige tale til FN's Menneskerettighedsråd.

- Denne måned er det Østghouta, som, med generalsekretærens ord, er helvede på jord.

- I næste måned eller måneden efter den vil det være et andet sted, hvor folk står over for en apokalypse. En apokalypse der er tilsigtet, planlagt og udført af personer inden for regeringen, tilsyneladende med fuld opbakning fra nogle af deres udenlandske støtter, siger Zeid Ra'ad al-Hussein ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den syriske præsident, Bashar al-Assad, og hans hær har opbakning fra Rusland i kampen mod det, de betegner som "terrorister".

Men den syriske regerings offensiv i det oprørskontrollerede Østghouta, der ligger uden for Syriens hovedstad, Damaskus, kan ikke retfærdiggøres med, at man vil ramme nogle få hundrede oprørere, mener FN's menneskeretschef.

- De seneste forsøg på at retfærdiggøre vilkårlige, brutale angreb mod hundredtusinder af civile med behovet for at bekæmpe et par hundrede krigere - som i Østghouta - er legalt og moralsk uholdbart, siger Zeid Ra'ad al-Hussein.

Han betegner den syriske regerings påstand om, at den gør, hvad den kan, for at beskytte civile, som "rent ud sagt latterligt".

- Når man er klar til at dræbe sit eget folk så let, er det også let at lyve, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/