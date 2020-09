FN-chef vil markere jubilæum med opsang om solidaritet

António Guterres er langtfra imponeret over den globale vilje til at hjælpe sårbare lande under pandemien.

Verdens ledere vil mandag markere FN's 75-års jubilæum virtuelt. Imens udfordrer den dødbringende pandemi effektiviteten og solidariteten i verdensorganet med 193 medlemmer.

Idet coronavirusset begyndte at sprede sig på tværs af verden og tvang millioner af mennesker til at isolere sig hjemme, mens økonomier sank i grus, så vendte mange lande blikket indad.

FN's generalsekretær, António Guterres, fortæller, at pandemien har eksponeret verdens skrøbeligheder.

Han planlægger derfor at fortælle verdens ledere mandag, at de er nødt til at samarbejde i en tid, hvor der er mange multilaterale udfordringer og ikke så mange løsninger.

Eksempelvis tog det måneder for Guterres at få støtte fra FN's Sikkerhedsråd til sin opfordring om en global våbenhvile under coronakrisen på grund af uenigheder mellem verdens to største magter: Kina og USA.

En global våbenhvile skal give konfliktramte lande mulighed for at fokusere på bekæmpelsen af coronavirus.

FN's Generalforsamling vedtog tidligere i september en resolution om "et omfattende og koordineret svar" på pandemien. Det skete dog ikke enstemmigt, da både USA og Israel stemte nej.

Derudover har FN udsendt en appel om 10,3 milliarder dollar til bekæmpelse af pandemien i sårbare lavindkomstlande. Kun en fjerdedel af de penge er kommet ind.

Det har fået Guterres til at gøre en stor indsats for at sikre, at enhver vaccine mod coronavirus gøres tilgængelig for alle i verden.

En højtstående europæisk diplomat, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, siger dog, at Generalforsamlingen selv burde have reageret for flere måneder siden, men "vi var alle hæmmet og ramt af covid-19".

- Vi led alle under det faktum, at vi ikke kunne mødes. Desværre var meget af opmærksomheden på proces i stedet for handling, siger den unavngivne diplomat.

- Jeg vil ikke skyde skylden på FN som en organisation. Det er medlemslandene, der er nødt til at være mere handlekraftige og positive.

En FN-rapport offentliggjort mandag viser, at en ud af seks personer mener, at FN har gjort verden til et bedre sted.

Tre fjerdedele anser verdensorganet som afgørende for at håndtere globale udfordringer fremadrettet.

