I et brev til FN's Sikkerhedsråd opfordrer António Guterres til, at der sendes væbnede styrker til Haiti.

FN-chef vil sende styrker til Haiti for at tackle uro og kolera

FN's generalsekretær, António Guterres, beder om, at der øjeblikkeligt udsendes væbnede styrker til Haiti for at standse den voksende uro i landet, der nu også står over for truslen om en koleraepidemi.

Det sker i et brev til FN's Sikkerhedsråd, som nyhedsbureauet AFP har set.

I brevet opfordrer Guterres medlemslandene til at udkommandere en "udrykningsstyrke" til det caribiske land, der skal håndtere en "dramatisk forværring af sikkerheden".

Brevet kommer, dagen efter at Haiti formelt har søgt om international assistance til at håndtere en forværret sikkerhedssituation, som landets politi har svært ved at klare.

Haiti, der er det fattigste land i Nord-, Syd- og Mellemamerika, står over for en akut politisk, økonomisk, sikkerheds- og sundhedsmæssig krise. Krisen har lammet landet og medført et sammenbrud af lov og orden.

Demonstrationer og plyndringer har siden 11. september, hvor regeringen annoncerede en stigning i brændstofpriserne, plaget det i forvejen ustabile land.

Siden midten af september har bander haft kontrollen med den største terminal for import af brændstof.

I brevet understreger Guterres vigtigheden af, at sikkerheden i landet genoprettes, så adgangen til forsyninger sikres, og at der værnes om den kritiske infrastruktur.

Han mener, at der skal laves en enhed af særlige væbnede styrker fra FN's Sikkerhedsråds medlemslande, og at et land skal lede indsatsen.

Torsdag advarede FN om, at antallet af koleratilfælde kan eksplodere, efter at Haiti meldte om de første tilfælde af kolera i landet i tre år i sidste uge.

Mindst syv personer er døde af kolera i det aktuelle udbrud.

Fredag siger FN, at mindst 12 tilfælde af kolera er bekræftet i Haiti, og at der er mistanke om yderligere 152 tilfælde. Dog lyder det fra FN, at det reelle antal kan være meget højere.

I en udtalelse søndag siger Guterres, at blokeringen af den ovennævnte brændstofterminal forhindrer håndteringen koleraudbruddet.

/ritzau/AFP