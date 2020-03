FN: Coronakrise kan gøre over 25 millioner arbejdsløse

Coronaudbruddet og den økonomiske nedgang kan koste millioner af mennesker jobbet, vurderer ILO.

Antallet af arbejdspladser, der risikerer at forsvinde på grund af coronapandemien, kan blive "langt højere" end de 25 millioner, som FN's internationale arbejdsorganisation, ILO, beregnede for blot en uge siden.

Det siger en ILO-chef torsdag.

Organisationen fremlagde i sidste uge et regnestykke der viste, at et sted mellem fem og 25 millioner mennesker verden over vil komme til at miste deres arbejde i løbet af coronakrisen.

Men det vil formentlig være en del mere, siger Sangheon Lee, der er leder af ILO's arbejdsmarkedssektion.

Antallet af mennesker, der melder sig ledige, er nemlig højere, end ILO havde forventet.

- Vi prøver at indregne det midlertidige massive chok i vores estimater. Men udsvingenes omfang er meget større end forventet, siger Sangheon Lee.

- Fremskrivningen vil være meget større og langt højere end de 25 millioner, vi estimerede.

Til sammenligning mistede 22 millioner mennesker rundt om i verden deres arbejde under finanskrisen i 2008-9.

Dengang blev det værste afværget, fordi verdens ledere gik sammen om en indsats, har ILO sagt.

Tidligere torsdag viste tal fra USA's beskæftigelsesministerium, at 3,3 millioner amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det er det højeste antal nogensinde.

Det er en eksplosiv stigning i forhold til ugen før, der bød på 282.000 nye ledige.

USA har ligesom flere andre lande indført restriktioner på rejser, transport og har i mange delstater lukket skoler og offentlige kontorer.

Det har udløst en bølge af fyringer og hjemsendelser af ansatte over hele landet. Det samme er tilfældet i de fleste lande i Europa.

ILO fremlægger sin næste beregning om en uge.

/ritzau/Reuters