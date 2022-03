FN: Der er brug for milliarder til nødhjælp i Ukraine

FN appellerer til, at der sendes 1,1 milliard dollar til humanitære behov i Ukraine over de næste tre måneder. Det oplyser FN's koordinering af humanitære anliggender, OCHA, tirsdag i en appel.

12 millioner ukrainere mangler akut hjælp til basale fornødenheder som fødevarer, sundhed, husly, uddannelse og beskyttelse.

FN vurderer, at det er vigtigt at give livreddende nødhjælp til både fordrevne og ikke fordrevne ukrainere, der er påvirket af konflikten i landet.

Ifølge den danske udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er behovet for hjælp i Ukraine stort.

- FN ridser med den her appel alvoren op. Der er et enormt behov for humanitær hjælp i Ukraine, men behovet stiger også i nabolandene, i takt med at flere og flere ukrainere flygter, siger han.

Indtil videre er mindst 660.000 ukrainere flygtet fra landet. Det vurderer FN's flygtningeråd.

Danmark har samlet givet 200 millioner til nødhjælpsarbejde i det krigsramte land. Senest blev der mandag givet 150 millioner.

Pengene er både sendt til danske nødhjælpsorganisationer og FN's flygtningeorganisation og børnefond, Unicef.

Ifølge Flemming Møller Mortensen ønsker man fra Danmarks side at sende flere penge til Ukraine, men han vil endnu ikke sige noget om hvor mange penge og hvornår.

- Vi har flere penge at komme med, og vi vurderer det humanitære behov time for time, siger han.

Dansk Røde Kors appellerede tirsdag til, at danskerne donerer penge til nødhjælpsorganisationer i stedet for tøj, da sække med tøj kan strande ved grænserne til Ukraine.

Det er en anbefaling Flemming Møller Mortensen støtter op om.

- Det er rigtig godt at se, at mange danskere samler tøj ind, men hvis danskerne virkelig vil hjælpe, så kan økonomisk hjælp lettest omsættes og nå ud til dem, der har det behov for hjælp i Ukraine, siger han.

/ritzau/