FN-diplomater holder hemmeligt møde om Taliban

FN's generalsekretær, António Guterres, mødes mandag med internationale diplomater et hemmeligt sted i Doha for at drøfte den stadigt mere desperate udvikling i Afghanistan, hvor Taliban-regimet har skabt verdens største humanitære katastrofe.

Guterres og FN-systemet er blevet bragt i et vanskeligt dilemma af Talibans indgreb over for piger og kvinder, som holdes væk fra uddannelser og arbejde. De må end ikke hjælpe FN's nødhjælpsorganisationer.

Richard Gowan, FN-ekspert i Den Internationale Krisegruppe, siger, at FN er "fanget i en fælde i Afghanistan".

- Guterres må forsøge at løse en meget vanskelig knude. Han er nødt til at sørge for, at der stadig tilflyder nødhjælp til afghanerne, selv om Talibans indgreb over for kvinder gør det næsten umuligt for FN at operere i landet, siger Gowan.

Artiklen fortsætter under annoncen

85 procent af befolkningen i Afghanistan lever i fattigdom under Taliban-styret og nøden forstærkes ved, at kvinder holdes uden for arbejdslivet. Det siger FNs udviklingsfond (UNDP) i en ny rapport.

Taliban, som tog magten i Afghanistan i august 2021, deltager ikke i møderne i Doha, hvor der vil være samlet repræsentanter for omkring 25 lande og internationale organisationer. Det siger diplomater til AFP.

Forud for møderne gennemførte en lille gruppe kvinder en protestaktion i Kabul lørdag, hvor de protesterede mod enhver udenlandsk anerkendelse af Taliban-regimet.

- Enhver snak om anerkendelse af Taliban er helt udelukket, siger det amerikanske udenrigsministeriums talsmand, Vedant Patel.

FN har afvist at oplyse, hvor i Doha, som er Qatars hovedstad, at mødet finder sted. Det er heller ikke oplyst, hvem der deltager foruden Guterres.

FN har flere gange understreget, at det står over for et "skrækkeligt valg" mellem at trække sig ud af Afghanistan på grund af forholdene eller fortsætte en nødhjælpsindsats under ekstreme forhold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkring 34 millioner af de anslåede 40 millioner afghanere får stadigt dårligere leveforhold, hedder det. Afghanistan er under Talibans styre det "mest undertrykkende land i verden", når det gælder kvinders rettigheder, sagde FN på kvindernes internationale kampdag.

Den seneste UNDP-rapport viser, at 80.000 husholdninger i Afghanistan er tvunget til at gifte deres døtre bort tidligere end planlagt for at klare sig gennem fattigdommen.

Afghanere bliver også tvunget til at sælge deres hjem, deres landområder og andre ejendele, som kunne give dem livsnødvendig indtægter.

Rapporten beskriver, hvordan Afghanistans økonomi faldt med dramatiske 20,7 procent efter Talibans magtovertagelse i 2021. Det har gjort landet til et af de allerfattigste i verden.

/ritzau/AFP