FN-domstol bebuder retsmøde om krigsforbrydelse i Ukraine

Ukraine anklager Rusland for folkemord under invasion. Det tages nu op af Den Internationale Domstol

Den Internationale Domstol i Haag i Holland vil 7. og 8. marts indlede et retsmøde om krigen i Ukraine, hvor kampene tog til i styrke tirsdag.

Det bekræfter FN-domstolen.

Den henviser til ukrainske beskyldninger om krigsforbrydelser under den russiske invasion i Ukraine.

Den Internationale Domstol, der er det ledende juridiske organ for FN, "vil holde et offentligt retsmøde i sag, der vedrører beskyldninger om folkemord", hedder det.

Det sker med henvisning til en FN-traktat, der pålægger at forhindre og straffe folkemord.

Over 660.000 mennesker er allerede flygtet fra Ukraine efter seks dages krig i landet, opgør FN's organisation for flygtninge (UNHCR). Der bor over 44 millioner mennesker i Ukraine

/ritzau/AFP