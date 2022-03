FN-domstol bebuder retsmøde om krigsforbrydelser i Ukraine

Ukraine anklager Rusland for folkedrab under invasionen. Anklagen tages nu op af Den Internationale Domstol.

Den Internationale Domstol i Haag i Holland vil 7. og 8. marts indlede et retsmøde om krigen i Ukraine, hvor kampene tog til i styrke tirsdag.

Det bekræfter FN-domstolen.

Den henviser til ukrainske beskyldninger om krigsforbrydelser under den russiske invasion i Ukraine.

Den Internationale Domstol, der er det ledende juridiske organ for FN, "vil holde et offentligt retsmøde i en sag, der vedrører beskyldninger om folkedrab", hedder det.

Det sker med henvisning til en FN-traktat, der pålægger at forhindre og straffe folkedrab.

Over 660.000 mennesker er allerede flygtet fra Ukraine efter seks dages krig i landet, viser tal fra FN's organisation for flygtninge (UNHCR). Der bor over 44 millioner mennesker i Ukraine.

Også Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil iværksætte en efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

Det oplyste ICC's chefanklager, Karim Khan, mandag.

- Der er begrundet mistanke om, at både krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden har fundet sted i Ukraine, sagde han.

Ifølge Khan vil efterforskningen gå helt tilbage til 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

- Med den seneste optrapning af konflikten in mente er det min intention, at denne efterforskning også kommer til at omfatte nye beskyldninger om forbrydelser, der er begået af aktører i konflikten på Ukraines territorie, som ligger inden for min enheds retsområde, sagde chefanklageren mandag.

Karim Khan fortalte i sidste uge, at ICC havde modtaget mange henvendelser i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

/ritzau/AFP