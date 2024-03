FN-domstol beordrer Israel til at sikre madforsyning til Gaza

Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag beordrer torsdag Israel til uden forsinkelse at sikre, at der kan bringes fødevareforsyninger ind i Gaza.

Domstolen skriver i sin afgørelse, at sult og hungersnød spreder sig Gazastriben.

Afgørelsen fra ICJ, der er den øverste retsinstans i FN-systemet, kommer efter en anmodning fra Sydafrika.

Den sendte det afrikanske land til ICJ den 6. marts.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her lød det, at FN straks bør gøre noget for at forhindre, at der opstår hungersnød i Gaza.

Siden Hamas' angreb på Israel den 7. oktober har israelske styrker angrebet talrige mål i Gaza.

Formålet er at bekæmpe Hamas-bevægelsen, lyder det fra Israel.

Landet anklages dog fra flere kanter for bevidst at forværre forholdene for de mange civile palæstinensere i Gazastriben.

Blandt andet sagde UNRWA, der er FN's organ for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, i sidste uge, at Israel nægter at godkende leveringer af mad til det nordlige Gaza.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere har det lydt fra EU's udenrigschef, Josep Borrell, at Israel bruger sult som et våben og fremprovokerer hungersnød i Gaza.

Israel har afvist alle anklager om at skulle have hindret eller forsinket nødhjælp i at nå frem til Gazas indbyggere.

I stedet mener landet, at det er FN selv, der mislykkes med at uddele nødhjælp.

/ritzau/Reuters