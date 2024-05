FN-domstol: Israel skal stoppe offensiv i Rafah

Israel skal øjeblikkeligt stoppe sin militære operation i Rafah i Gaza, afgør Den Internationale Domstol (ICJ).

- Staten Israel skal øjeblikkeligt stoppe sin militære offensiv og enhver anden handling i det administrative område Rafah, lyder det.

Domstolen siger, at en fortsat offensiv vil kunne medføre "fysisk destruktion, helt eller delvist" af det palæstinensiske samfund i Rafah.

Israel skal inden for en måned gøre rede for, hvad det har gjort for at efterleve afgørelsen, hedder det.

FN-domstolen giver samtidig Israel ordre til at åbne grænseovergangen ved Rafah, der ligger i den sydlige del af Gaza og grænser op til Egypten.

Det skal ske for at sikre, at nødhjælp kan nå frem til de mere end to millioner palæstinensere Gaza, hvis landområde er på størrelse med den danske ø Mors.

Det skal også være muligt for folk udefra at komme ind for at dokumentere forholdene i Rafah.

ICJ afgør samtidig, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas "øjeblikkeligt og uden betingelser" skal løslade de tilbageværende gidsler i Gaza. De blev bortført i Israel af Hamas 7. oktober sidste år.

Domstolens afgørelse kommer, efter at Sydafrika har indklaget Israel for folkemord.

Der står 14 dommere fra alle dele af verden bag kendelsen.

Flere israelske ministre har straks været ude for at fordømme domstolens afgørelse.

Den Internationale Domstol er FN's øverste domstol. Men den har ikke magtmidler til at gennemtrumfe afgørelser.

Ikke desto mindre bliver det set som et alvorligt slag for Israel, ikke mange dage efter at Den Internationale Straffedomstol udsendte arrestordrer på Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, hans forsvarsminister og tre ledende medlemmer af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas.

Krigen i Gaza startede 7. oktober sidste år, da Hamas sendte mange hundrede raketter mod Israel, stormede det sydlige Israel og dræbte langt over 1000 mennesker. Lidt over 250 blev taget som gidsler og ført til Gaza.

Hamas' angreb blev besvaret af Israel med intense bombardementer i Gaza. Det er angiveligt sket i jagten på Hamas-kæmpere. Men internationalt er Israel blevet beskyldt for at bombe civile palæstinensere, der i månedsvis har måttet flygte fra sted til sted.

