FN-domstol skal undersøge torturanklager mod Syrien

Det syriske regime skal holdes ansvarlig for de ugerninger, som det har begået mod sine egne borgere i den foreløbig 12 år lange borgerkrig i Syrien.

Sådan lød det fra Hollands regering, da landet i juni anmodede Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag om at undersøge Syriens behandling af den syriske befolkning under krigen.

Holland rejste sagen sammen med Canada.

Onsdag begynder sagen ved domstolen i Haag. Den fortsætter torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Syriske borgere er blevet tortureret, dræbt, er forsvundet, er blevet angrebet med giftige gasser eller tvunget til at flygte og efterlade alt, hvad de ejer, sagde Hollands udenrigsminister, Wopke Hoekstra, i en udtalelse, som blev udsendt af landets regering i juni.

- Disse omfattende grusomheder er i vidt omfang blevet beskrevet af internationale organisationer.

- At etablere et ansvar og undgå, at de ansvarlige holdes straffri, er vigtigt for at kunne nå en vedvarende politisk løsning på konflikten i Syrien. At rejse denne sag ved ICJ er et stort næste skridt på den lange vej hen mod målet.

Regeringerne i Holland og Canada mener, at Syrien har overtrådt FN's Konvention mod Tortur.

Ifølge konventionen er alle FN-stater forpligtede til at forebygge og hindre tortur og andre former for umenneskelig og nedværdigende strafformer og behandling af mennesker i de områder, som staterne har ansvaret for.

Under FN er der oprettet en særlig afdeling, som bistår med efterforskning af sager vedrørende borgerkrigen i Syrien.

Afdelingen IIIM (The International, Impartial and Independent Mechanism - Syria) kalder sager som den, der er rejst af Holland og Canada, for et "opmuntrende tegn" på landenes vilje til at placere et ansvar for det, der foregår og er foregået i Syrien.

- Det er et tegn på, at det syriske civilsamfunds utrættelige indsats for at dokumentere og rapportere om brud på international lov har en effekt, og det er en besked til ofre og overlevende om, at deres ret til retfærdighed vil blive holdt i hævd, sagde chefen for IIIM, Catherine Marchi-Uhel, i en udtalelse udsendt af Den Internationale Domstol i juni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den Internationale Domstol er den øverste retsinstans i FN-systemet. Det er kun stater, der kan indbringe sager for domstolen.

Dog kan andre instanser inden for FN-systemet bede om vejledende udtalelser fra Den Internationale Domstol.

En stat er kun forpligtet til at følge domstolens afgørelse, hvis staten har indvilget i at deltage i sagen.

Den syriske borgerkrig brød i under Det Arabiske Forår i 2011. Dengang gik borgere på gaden for at demonstrere mod det syriske regime, som ledes af præsident Bashar al-Assad.

Styret slog hårdt ned på demonstranterne.

Ifølge FN er flere end 6,8 millioner syrere flygtet fra landet siden foråret 2011. Derudover er der 6,9 millioner internt fordrevne i Syrien.

/ritzau/