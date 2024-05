FN-domstol vil tage stilling til akut stop af israelsk offensiv fredag

Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag vil fredag tage stilling til en anmodning fra Sydafrika om akut stop af den igangværende israelske offensiv i Rafah.

Sydafrika har bedt domstolen om at sætte en stopper for Israels offensiv i Gaza, særligt i Rafah, for at sikre overlevelse af det palæstinensiske folk.

Anmodningen er del af en større sag, hvor Sydafrika har stævnet Israel for at begå folkedrab.

Israel har afvist anklagen om folkedrab og kaldt den en hån mod begrebet folkedrab.

ICJ er FN's vigtigste juridiske organ og afgør juridiske tvister mellem stater i overensstemmelse med folkeretten.

Både Israel og Sydafrika har skrevet under på FN's folkedrabskonvention fra 1948. Derfor kan ICJ, der har hovedsæde i Haag i Holland, afgøre tvister om konventionen.

Også Den Internationale Straffedomstol (ICC) har hovedsæde i Haag. ICC retsforfølger individer for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

