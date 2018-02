FN efterforsker meldinger om brug af klorbomber i Syrien

FN-kommission, der overvåger situationen i Syrien, er dybt bekymret over volden i Idlib og Østghouta.

FN-eksperter i krigsforbrydelser er i færd med at efterforske meldinger om brug af bomber med klor i to byer i Syrien.

Det oplyser en kommission under FN's menneskerettighedskontor, der overvåger og undersøger situationen i det krigshærgede land, i en pressemeddelelse.

Der er tale om byen Saraqeb i Idlib og Douma i Østghouta. Det var i nærheden af Saraqeb, at militante oprørere skød et russisk krigsfly ned i weekenden.

Paulo Pinheiro, der står i spidsen for FN-kommissionen, udtrykker i pressemeddelelsen dyb bekymring for volden i Idlib og Østghouta.

Han henviser blandt andet til, at der alene de seneste 48 timer har været adskillige meldinger om civile tab og luftangreb, som skal have ramt mindst tre hospitaler.

Samtidig peger han på, at den stigende vold i Idlib alene siden årsskiftet skal have sendt over en kvart millioner på flugt fra kampene i regionen.

- Meldingerne er ekstremt foruroligende, og de gør de såkaldte deeskaleringszoner, som skal beskytte civile fra den slags bombardementer, til grin, siger Paulo Pinheiro.

- Parterne i denne konflikt lever ikke op til deres forpligtelser under international humanitær ret, tilføjer han.

Deeskaleringszonerne, som formanden for kommissionen henviser til, er en aftale mellem Iran, Rusland og Tyrkiet.

De tre lande, som støtter forskellige sider i den syriske borgerkrig, er blevet enige om at oprette zonerne i regeringskontrollerede områder.

Meningen med zonerne er, at konflikten i Syrien skal nedtrappes. Samtidig skal aftalen åbne op for levering af nødhjælp til civile i regionen.

/ritzau/