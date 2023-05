FN-eksperter: Arv fra slaveri påvirker sorte amerikanere dagligt

Et eksperthold fra FN er nået frem til, at arven fra slaveriet stadig dagligt påvirker sorte amerikanere.

Ekspertholdet, der formelt hedder den Internationale Ekspertmekanisme for at Fremme Racemæssig Retfærdighed og Lighed, blev nedsat i kølvandet på en politibetjents drab den sorte borger George Floyd i 2020.

Det har de seneste 12 dage haft møder med ofre, ledere i civilsamfund, domstole, politi, fagforeninger og føderale og lokale embedsfolk i Washington D.C., Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis og New York.

- I USA daterer racemæssig ulighed tilbage til selve skabelsen af landet. Og der findes ikke en hurtig måde at ændre det på, siger et af ekspertholdets medlemmer, Tracie Keesee, på et pressemøde fredag.

Hun siger, at de forhold, der er i dag, kræver, at der sker "omfattende reformering og stærkt lederskab på alle niveauer" for at dæmme op for den "dybt indgroede arv", der dagligt påvirker folk af afrikansk afstamning.

- I dag gennemsyrer racemæssig diskrimination møder med ordensmagten fra den første kontakt, anholdelse, tilbageholdelse, domfældelse og fratagelse af rettigheder, siger Tracie Keesee.

Interview, som FN-holdet har lavet, understreger, at "udmattelsen ved at være sort" er til stede i det daglige liv.

Sorte betjente talte eksempelvis også om "belastningen ved at være sort i USA".

Ekspertholdet vil senere komme med en mere dybdegående rapport.

Holdet roser dog allerede nu i en foreløbig udtalelse "adskillige lovende initiativer - herunder på statsligt niveau - som myndigheder har udviklet for at bekæmpe racemæssig diskrimination".

Udtalelsen bemærker et "akut behov og et moralsk ansvar for at lade ofrenes rystende smerte og deres rungende opfordring til ansvarlighed og støtte give genlyd".

/ritzau/AFP