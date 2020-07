FN: Én ud af 11 mennesker får ikke nok at spise

Økonomisk nedgang og klimarelaterede hændelser betyder, at flere mennesker sulter, lyder det i rapport fra FN.

Næsten 690 millioner mennesker i verden - svarende til omkring ét menneske ud af 11 - havde ikke mad nok at spise sidste år.

Det fremgår af FN's årsrapport om fødevaresikkerhed, som fem FN-organisationer, heriblandt fødevare- og landbrugsorganisationen FAO, står bag. Rapporten er offentliggjort mandag.

- Efter årtier med en lang nedgang er antallet af mennesker, der sulter, langsomt steget siden 2014, lyder det i rapporten.

Tallet er steget med 60 millioner på fem år, viser FN-rapporten.

Oven i det har coronapandemien forværret den i forvejen negative tendens, skriver FN.

Yderligere op mod 132 millioner mennesker kan blive underernærede i år.

Hvis den udvikling fortsætter, vil det være umuligt at nå målet om at udrydde sult senest i 2030. I stedet risikerer man, at hver tiende af verdens indbyggere - eller knap 900 millioner mennesker - er ramt af sult til den tid.

I Afrika kan hver fjerde komme til at sulte. I dag er det knap hver femte eller 19 procent. Det er dobbelt så mange som i resten af verden i gennemsnit.

Når man også tæller de mennesker med, der lider af moderat fødevareusikkerhed, er antallet af mennesker, der ikke har mad nok, helt oppe på to milliarder på verdensplan i dag.

Ikke alene har folk ikke mad nok, de har ikke sund og næringsrig mad nok, påpeger FN.

/ritzau/AFP