FN er blevet de mindre landes projekt

Den globale magtbalance ændrer sig afgørende i disse år, hvor stormagterne i stigende grad går deres egne veje uden om FN. Verdensorganisationen har mest at tilbyde de små og mellemstore stater som Danmark. Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) kalder FN for ”en helt nødvendig organisation”

De ydre rammer er, som de altid er, når FN åbner årets generalforsamling i dag. De 193 medlemslandes flag vajer langs vejen foran hovedkvarteret i New York, United Nations Plaza, og sikkerhedsvagterne har poleret skyggen på deres sorte kasketter en ekstra gang. Den amerikanske præsident taler som nummer to efter den brasilianske repræsentant, som det er sket siden 1947, og gangene mellem de grønne marmorvægge myldrer med politikere og diplomater fra alle hjørner af verden.

Det velsmurte maskineri kunne forlede en til at tro, at FN er verdens navle. Men det er en illusion. FN er i disse år under større pres, end organisationen har været på noget tidpunkt siden den kolde krig. Den kendte globale magtbalance med USA for enden af bordet er krakeleret, og verden er på vej ind i et helt nyt internationalt system, der levner mindre plads og magt til FN, siger Trine Flockhart, professor i international politik ved Syddansk Universitet.

”Vi står med en verden, som er langt mere spredt med hensyn til værdier, og hvor der er vilje til at bakke dem op med magt. FN er indrettet efter den magtbalance, der var i 1945, hvor det var Vesten, der havde bukserne på. Sådan er det ikke længere. Det er ikke kun de vestlige principper og normer, der gælder, men det afspejler FN ikke, og derfor går de store lande bare uden om FN og udøver deres magt direkte,” siger hun med henvisning til lande som Rusland, Indien, Kina og Nigeria.

Tilbage står de små og mellemstore lande som Danmark, der ikke har den fornødne magt til at slås eller presse sig til resultater og derfor er langt mere afhængige af det internationale samarbejde, som FN er krumtappen i.

”De store lande behøver ikke FN for at påvirke verdens gang. De kan bare gøre det gennem deres handlinger. Men hvis Danmark vil noget, er vi nødt til at gøre det i samarbejde,” siger Louise Riis Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, med særlig viden om multilateralisme og FN’s fremtid.