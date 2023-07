FN er under pres for at åbne havbunden for minedrift

FN kan blive presset til snart at åbne havbunden for minedrift, da den internationale efterspørgsel på mineraler er stærkt stigende.

Krisen er blevet mere akut ved, at Kina nu har indført restriktioner for eksport af mineraler, som anvendes til mikrochips.

Bloomberg oplyser også tirsdag, at Kina er ved at erhverve sig 5000 ton kobolt til landets strategiske reserver.

Den Internationale Havbundsmyndighed må enten hurtigt godkende ansøgninger om minedrift eller lade denne form for virksomhed ske ureguleret, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge nyhedsbureauet er over 30 ansøgninger om licenser til søgninger efter metaller allerede godkendt. Nu skal der også tages stilling til udvinding.

I 2021 ansøgte Stillehavslandet Nauru en ansøgning om at lade det Canada-baserede mineselskab The Metal Company udvinde mineraler på havbunden.

Ansøgningen udløste en klausul i FN's havretskonvention, som pålægger Den Internationale Havbundsmyndighed at færdiggøre en regulering inden den 9. juli i år.

Hvis denne ikke kommer på plads, vil Nauru selv udstede licenser uden overordnede reguleringer.

Eksperter siger til nyhedsbureauet AP, at FN-reguleringen inden 9. juli er højst usandsynlig, da processen tager år at gennemføre.

Det øgede pres for at få udnyttet mineralressourcer fører til øget bekymring for pres på mange økosystemerne, som er næsten ukendte.

- Vi taler om en af de mest urørte dele af vor planet. Der er meget på spil, siger marinbiologen Diva Amon til AP.

Mineindustrien argumenterer for, at udvindinger på de store havdybder både er billigere og har mindre skadevirkninger end minedriften på land.

- Vi kommer ikke til at se dæmninger bryde sammen, ødelæggelser af kulturarv, rydninger af regnskov eller børnearbejde i miner, hedder det i en erklæring fra mineselskabet UK Seabed Resources.

Et andet argument lyder, at udvindinger på havbunden er nødvendige for at gennemføre flere grønne reformer hurtigt og samtidig gøre mange lande uafhængige af Kina på strategiske mineraler.

Et nyt norsk forslag om minedrift i et stort havområde har mødt kritik hos Greenpeace.

Den norske regering har foreslået at åbne et areal på omkring 280.000 kvadratkilometer for undersøisk minedrift. Det svarer til lidt mindre end Storbritannien og Irland tilsammen.

Miljøforkæmpere advarer om, at undersøisk minedrift vil true biodiversiteten i økosystemerne.

De områder, hvor den norske regering nu vil åbne op for minedrift, omfatter Grønlandshavet mod vest, Norskehavet mod nordvest og Barentshavet mod nord.

