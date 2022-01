FN følger begivenhederne i Kasakhstan med bekymring

Det Hvide Hus i USA og FN opfordrer onsdag myndigheder i Kasakhstan til at udvise beherskelse i håndteringen af voldsomme civile uroligheder.

Kasakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det skete, efter at protester over prisstigninger på brændstof brød ud i sammenstød, og demonstranter stormede regeringsbygninger.

Jen Psaki, der er talsperson for Det Hvide Hus, siger, at demonstranter bør være i stand til at "udtrykke sig fredeligt". Derudover opfordrer hun myndigheder til "at udvise beherskelse".

Stephane Dujarric, der er FN-talsmand, siger, at FN følger begivenhederne i den centralasiatiske republik "med bekymring".

FN har også opfordret alle parter til at "udvise beherskelse, afholde sig fra vold og fremme dialog".

/ritzau/AFP