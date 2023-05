FN forbereder afgørende ny indsats mod plastforurening

I en ny rapport fra FNs miljøprogram, Unep, redegøres der for, hvordan verden kan få kontrol over den udbredte forurening med plastikaffald.

En forurening, som de seneste år har vakt stadig større bekymring i det internationale samfund.

Rapporten bliver offentliggjort to uger før, repræsentanter fra næsten 200 lande mødes til en ny forhandlingsrunde i Paris.

Målet er, at de i løbet af næste år når til enighed om en juridisk bindende aftale, som skal få bugt med plastikforureningen.

Ifølge Uneps analyse kan genbrug og stigende brug af andre materialer føre til, at der sker store fald i udbredelsen af plastikforurening.

Det er målet at få halveret brugen af engangsplast og få skåret plastikforureningen ned med 80 procent inden 2040.

Undersøgelser har vist, at mikroplastpartikler har spredt sig til store dele af fødekæderne. De kan findes både langt ude på verdenshavene og på verdens højeste bjerg, Mount Everest.

I mennesker er der fundet meget små plastpartikler i blod, modermælk og moderkager.

- Hvis vi følger den strategi, som er skitseret - også i forhandlingerne om en plastik-forureningsaftale - kan vi opnå store økonomiske, sociale og miljømæssige gevinster, siger Uneps topchef, Inger Andersen.

Forhandlingerne indledes den 29. maj og varer frem til 2. juni.

Her er det ventet, at der vil blive udarbejdet et udkast til en første aftale. Dette udkast skal være klart, når den tredje forhandlingsrunde indledes i Kenya i november.

