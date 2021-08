FN forbereder sig på en halv million afghanske flygtninge

Op mod en halv million mennesker vil flygte fra Afghanistan efter Talibans magtovertagelse. Det forbereder FN's flygtningeorganisation, UNHCR, sig i hvert fald på.

Det oplyser vicehøjkommissær for flygtninge Kelly Clements på et pressemøde fredag.

Hun appellerer til Afghanistans nabolande om at holde grænserne åbne for de afghanere, der søger i sikkerhed.

Endnu har der ikke været store grupper af flygtninge ved grænseovergangene til nabolandene Iran og Pakistan.

Men UNHCR forbereder sig på, at det kan ændre sig i takt med, at krisen i Afghanistan udvikler sig.

- Vi har indtil videre ikke set afghanere søge ud af landet i stort antal, men situationen i Afghanistan har udviklet sig hurtigere, end nogen forventede, siger Clements ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi forbereder os på omkring 500.000 nye flygtninge i regionen. Det er det værste scenarie.

Det er især Iran og Pakistan, der kan få brug for hjælp til at håndtere en kommende bølge af flygtninge, siger Kelly Clements.

I forvejen bor omkring 5,2 millioner afghanere i nabolandene. Det oplyser UNHCR ifølge nyhedsbureauet dpa.

En stigning i volden i begyndelsen af 2021 har sendt omkring 560.000 afghanere på flugt internt i Afghanistan.

Ni ud af ti afghanske flygtninge og migranter befinder sig i Iran og Pakistan. Resten har især søgt til Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Allerede inden Taliban tog magten i Afghanistan for knap to uger siden, var den humanitære situation i landet alvorligt forværret.

Halvdelen af befolkningen har brug for humanitær hjælp. Og halvdelen af alle små børn under fem år vurderes at være akut fejlernærede.

/ritzau/