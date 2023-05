FN forbliver i Afghanistan trods Talibans kvindesyn

FN bliver i Afghanistan for at hjælpe millioner af desperate afghanere på trods af Talibans kvindefjendtlige politik.

Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, tirsdag.

Udtalelsen kommer, efter at Guterres bag lukkede døre har drøftet udviklingen i Afghanistan med diplomater fra USA, Rusland, Kina og en snes andre lande.

Drøftelserne blev indledt mandag et hemmeligt sted i Doha, efter at FN's indsats i Afghanistan er blevet kastet ud i en dyb krise på grund af Taliban-regimets forbud mod at lade kvinder arbejde og hjælpe med nødhjælpsarbejde i det tilbagestående land.

Efter samtalerne bekræfter Guterres, at verdens største humanitære krise i dag udspiller sig i Afghanistan.

- Seks millioner afghanske børn, kvinder og mænd er kun et skridt fra hungersnødlignende tilstande, siger Guterres.

Men sammen med deltagerne i Doha-mødet besluttede Guterres at fortsætte indsatsen i Afghanistan og gøre et nyt forsøg på at få Taliban til at ændre kurs.

- Gennem de seneste årtier er vi forblevet i landet, og vi har leveret. Vi er nu fast besluttet på at arbejde for at få skabt de rigtige omstændigheder, så vi kan fortsætte med at levere, siger Guterres.

Han advarer om, at den internationale bistand til Afghanistan er ved at forsvinde.

- FN har bedt om over 30 milliarder kroner til den humanitære indsats i år. Indtil nu har vi kun fået løfter, som dækker seks procent af behovet, siger Guterres og fastslår:

- Vi kommer aldrig til at tie, når vi ser systematiske angreb på kvinders og pigers rettigheder.

Taliban var ikke inviteret til samtalerne i Doha.

85 procent af befolkningen i Afghanistan lever i fattigdom under Taliban-styret, og nøden forstærkes ved, at kvinder holdes uden for arbejdsmarkedet. Det udtaler FN's udviklingsfond (UNDP) i en ny rapport.

Omkring 34 millioner af de anslåede 40 millioner afghanere får stadigt dårligere leveforhold, hedder det.

Afghanistan er under Talibans styre det "mest undertrykkende land i verden", når det gælder kvinders rettigheder, lød det fra FN på kvindernes internationale kampdag.

Den seneste UNDP-rapport viser, at 80.000 husholdninger i Afghanistan er tvunget til at gifte deres døtre bort tidligere end planlagt for at klare sig gennem fattigdommen.

Afghanere bliver også tvunget til at sælge deres hjem, deres landområder og andre ejendele, som kunne give dem livsnødvendig indtægter.

/ritzau/Reuters