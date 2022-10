FN fordømmer Ruslands annektering af dele af Ukraine

FN's Generalforsamling har med stort flertal onsdag stemt for at fordømme Ruslands "forsøg på en ulovlig annektering" af ukrainske regioner.

143 stemte for en fordømmelse, fem stemte imod, og 35 lande afstod fra at stemme, heriblandt Kina, Indien og Sydafrika.

Rusland var ikke overraskende blandt de lande, der stemte imod fordømmelsen. Syrien, Nicaragua, Nordkorea og Hviderusland var de andre.

- Det er fantastisk, siger Ukraines FN-ambassadør, Serhij Kyslytsja, til journalister om afstemningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved siden af ham stod USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, som sagde, at resultatet viser, at Rusland ikke er i stand til at intimidere resten af verden.

- I dag invaderer Rusland Ukraine. Men i morgen kan det være et andet land, som får krænket sit territorie. Det kunne være jer. I kunne være de næste. Hvad ville I så forvente af denne forsamling?, spurgte Thomas-Greenfield FN's Generalforsamling inden afstemningen.

Det var i september, at Rusland meddelte, at landet havde annekteret fire delvist besatte områder i Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Det skete, efter at der var blevet arrangeret såkaldte folkeafstemninger, som Ukraine og allierede lande har kaldt ulovlige og vildledende.

Fordømmelsen i FN's Generalforsamling kommer, efter at Rusland i september nedlagde veto mod en lignende resolution i FN's Sikkerhedsråd, som har 15 medlemmer.

Vasilij Nebenzja, Ruslands FN-ambassadør, kaldte forud for afstemningen resolutionen for "politiseret og åbenlyst provokerende".

Han tilføjer, at den kan "ødelægge ethvert forsøg på en diplomatisk løsning på krisen".

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger på Twitter, at han er taknemmelig over for de 143 stater, som stemte for fordømmelsen.

/ritzau/