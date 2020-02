FN fordømmer brug af jagtgeværer mod aktivister i Irak

Dyb indenrigspolitisk krise i Irak har kostet op mod 500 mennesker livet. Ifølge FN skydes mod demonstranter.

FN's særlige udsending til Irak fordømte mandag brugen af jagtgeværer mod fredelige demonstranter i Bagdad.

Han rettede en indtrængende opfordring til den irakiske regering om at gribe ind over for disse skyderier.

Irak står midt i en dyb indenrigspolitisk krise, hvor op mod 500 mennesker er blevet dræbt under måneder med uro og gadekampe.

Demonstrationerne er vendt mod faldende levestandard, udbredt korruption i den politiske elite og udenlandsk indblanding, især fra Iran og USA.

- Det fortsatte mønster med overdreven brug af vold, hvor væbnede grupper er svære at identificere, og hvor loyaliteterne er uklare, skaber stor bekymring for sikkerheden i Irak, siger Jeanine Hennis-Plasschaert, som er særlig repræsentant for FN's generalsekretær.

FN's støttemission i landet siger, at den har modtaget pålidelige oplysninger om, at demonstranter bliver beskudt med jagtgeværer og mødt med stenkast og brandbomber.

Under demonstrationer i weekenden blev mindst 50 såret på den måde, hedder det.

I januar blev mindst 150 mennesker dræbt i den shiamuslimske, hellige by Kerbal ved den samme taktik, siger FN i erklæringen.

Den irakiske premierminister, Mohammed Tawfiq Allawi, sagde lørdag, at en ny regering vil blive dannet i den kommende uge.

/ritzau/Reuters