FN frygter kaos før længe forberedt valg i Libyen

FN udtrykker bekymring over valgkaos og vold i Libyen op til valget i det urohærgede land.

Valget skal finde sted den 24. december.

Valgkommissionen i Libyen besluttede i sidste uge at udelukke Muammar Gaddafis søn, Seif al-Islam, fra at stille op ved valget. Begrundelsen er, at han er tidligere straffet.

Fristen for at anke beslutningen er udløbet. Men bevæbnede mænd har besat domstolen i Sebha, hvor sagen skulle behandles.

De bevæbnede mænd menes at være knyttet til oprørsgeneralen Khalifa Haftar. Han er selv er på listen over præsidentkandidater.

Libyens regering har protesteret mod besættelsen af domstolen. Regeringen den kalder en trussel mod retsvæsenets uafhængighed.

– Ved at true dommere på livet og forsøge at påvirke deres arbejde øges risikoen for en genopblusning af borgerkrigen, hedder det i en erklæring.

Også FN's delegation i Libyen (Unsmil) følger udviklingen med dyb bekymring. FN kalder besættelsen af domstolen i Sebha et åbenlyst forsøg på at påvirke valgprocessen.

– Unsmil er urolig over et tiltagende antal rapporter om trusler mod kandidater, mod dommere og ansatte ved domstolene. Særligt mod dem, som håndterer klager knyttet til valget, hedder det i en udtalelse.

25 af de 98, som meldte sig som præsidentkandidater i Libyen, blev af forskellige grunde afvist af landets valgkommission.

Seif al-Islam er uddannet ved London School of Economics. Han var Muammar Gaddafis nærmeste medarbejder og blev af mange anset for at være arving til den tidligere leder.

Gaddafi blev imidlertid dræbt af oprørere. Det skete, efter at NATO-landene bombede regimet i 2011. Seif al-islam blev taget til fange og dømt til døden.

Den 49-årige er efterlyst af Den Internationale Straffedomstol i Haag for forbrydelser mod menneskeheden. Han blev i 2017 løsladt af den milits, som holdt ham fængslet.

Selv mener Seif al-Islam at være en samlende figur i Libyen.

Libyens præsidentvalg er et vigtigt led i FN's kamp for at få stoppet et blodigt årti i det nordafrikanske land. Libyen har i en periode desuden været en slags transitland for migranter på vej mod EU.

Hidtil har hverken de syv millioner indbyggere eller det internationale samfund kunnet stoppe den kaotiske og voldelige udvikling i Libyen, som har splittet på kryds og tværs.

Ikke mindst har menneskesmuglere profiteret fra de kaotiske forhold i Libyen, siden Gaddafis regime blev styrtet. Europæiske lande, ledet af Italien, har finansieret Libyens kystvagt, stopper migranter på vej mod EU.

Men menneskerettighedsgrupper siger, at de bliver sendt til ubeskrivelige forhold og vold i fængsler og overfyldte flygtningecentre.

/ritzau/AFP