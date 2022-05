Nedlukning kan have alvorlige konsekvenser for menneskerettighederne i Nordkorea, lyder det fra FN.

FN frygter for madmangel under nordkoreansk coronanedlukning

FN advarer mod, at en hård nordkoreansk coronanedlukning kan have "alvorlige konsekvenser" for en allerede udsat befolkning.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Bekymringen går blandt andet på, om folk kan få den mad, de har brug for.

- De seneste restriktioner, som blandt andet sætter folk i striks isolation og indfører yderligere rejserestriktioner, vil have alvorlige konsekvenser for dem, der allerede kæmper for at få basale behov dækket, udtaler FN-talsperson Liz Throssell.

For en uge siden annoncerede Nordkorea det første udbrud af coronavirus.

Siden er antallet af tilfælde af "feber" vokset til 1,5 millioner, lyder det ifølge det nordkoreanske statsmedie KCNA. 56 rapporteres døde.

Ifølge Reuters er der ingen konkrete meldinger om, hvor mange der er testet positiv for coronavirus. Det nordkoreanske styre er dog begyndt at opgøre antallet af tilfælde af "feber" i forbindelse med det nylige coronaudbrud.

Ifølge Verdensbanken bor der cirka 25 millioner mennesker i Nordkorea.

Udbruddet har fået landets regering til at iværksætte en striks nedlukning, hvor blandt andet militæret er aktiveret.

Blandt andet lyder det ifølge KCNA, at militæret skal distribuere medicin. 10.000 sundhedsmedarbejdere har ifølge statsmediet fået til opgave at smitteopspore. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landet er endnu ikke begyndt at massevaccinere imod coronavirus.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger eksperter, at Nordkorea har et af de værste sundhedssystemer i verden. Landet mangler både basal medicin og udstyr.

Kim Jong-un har tidligere kritiseret sundhedsmyndighederne for at være for dårlige til at holde gang i landets apoteker.

