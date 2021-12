FN holder Myanmars generaler og Taliban uden for døren

Hverken Taliban i Afghanistan eller militærstyret i Myanmar kommer ind i varmen i FN lige med det samme.

Begge havde bedt om at få lov til at sende nye ambassadører til FN.

Men de 193 medlemslande i FN er ikke klar til at lade hverken de militante islamister eller generalerne være repræsenteret i FN's Generalforsamling.

Det er resultatet, efter at medlemslandene mandag blev enige om at udskyde en beslutning i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at de nuværende FN-ambassadører for Myanmar og Afghanistan indtil videre bliver siddende.

Hvis Talibans og Myanmar-generalernes bud på nye FN-ambassadører var blevet godkendt, ville det have været et skridt i retning af international anerkendelse af de to styrer.

I stedet bliver de nuværende FN-ambassadører for Myanmar og Afghanistan siddende. De er udpeget af - og loyale over for - de regeringer, som blev væltet med magt af henholdsvis generalerne og af Taliban tidligere i år.

Taliban har indstillet bevægelsens talsmand Suhail Shaheen som Afghanistans nye FN-ambassadør.

Men den FN-ambassadør, der var udpeget af den tidligere afghanske regering, som Taliban væltede, bliver indtil videre siddende.

Selv om de fleste vestlige lande taler med det nye Taliban-styre i Afghanistan, har ingen af dem anerkendt bevægelsen som landets legitime regering.

Også for Myanmars vedkommende gør to sider krav på at være landets retmæssige repræsentant i FN. Den nuværende FN-ambassadør, Kyaw Moe Tun, er udnævnt af Aung San Suu Kyis civile regering.

Suu Kyis regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), blev væltet af militæret ved et kup 1. februar.

Kyaw Moe Tun har flere gange gjort tydelig opmærksom på sin modstand mod militærets magtovertagelse og opfordret FN til at gribe ind.

Mandag lød der igen skarp international fordømmelse af styret i Myanmar, efter at Aung San Suu Kyi blev idømt fængsel ved en militærdomstol i det sydøstasiatiske land.

/ritzau/Reuters