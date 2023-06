FN: Humanitær krise er kraftigt forværret i Ukraine

FN siger, at den humanitære situation er blevet kraftigt forværret i de dele af det sydlige Ukraine, som er oversømmet efter bruddet på Nova Kakhovka-dæmningen.

- Det er først nu, vi begynder at se følgerne af dette. Den humanitære situation er stærkt forværret, og millioner af mennesker verden over kommer til at mærke konsekvenserne, siger Marrtin Griffith, som er chef for FN's organ for humanitær hjælp, Ocha.

Ukraine - og ikke mindst de store sydlige landbrugsområder, som er ramt af oversvømmelserne - er ofte blevet kaldt en af verdens vigtige "brødkurve".

Griffiths forudsiger over for nyhedsbureauet AP, at der kommer mindsket eksport, højere priser på fødevarer og mindre mad til millioner af mennesker i andre dele af verden.

Griffiths siger, at 700.000 mennesker i de oversvømmede områder mangler drikkevand.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver lørdag, at over 6000 er evakueret i russisk kontrollerede områder.

FN har hidtil kunnet hjælpe 30 000 mennesker i de ramte områder, som er under ukrainske kontrol. Men ifølge Griffiths nægtes FN adgang til de områder som er under russisk kontrol.

Parallelt med katastrofehjælpen til de nødstedte arbejder FN på at forlænge det såkaldte Sortehavs-initiativ, som holder tre ukrainske havne åbne for korneksport.

Ukraine og Rusland er begge blandt verdens største madvareproducenter, og Kornaftalen har derfor stor betydning for verdens madvaresikkerhed. Den blev indgået i sommeren sidste år og er siden forlænget flere gange - senest i maj. Den nuværende aftale løber frem til 17. juli.

Ukraine har under krigen kun i begrænset omfang kunnet eksportere korn via dets sædvanlige eksportruter over Sortehavet. Konkret kan landet kun sejle korn ud fra tre af sine havne - havnene i Odessa, Tjornomorsk og Pivdennyj - hvilket er et resultat af den kornaftale, der er indgået med Rusland.

Oversvømmelserne blev udløst ved en eksplosion ved dæmningen tidligt tirsdag. Den har tvunget tusinder på flugt, ødelagt vandforsyninger og skabt frygt for både en humanitær katastrofe og en miljøkatastrofe.

/ritzau/